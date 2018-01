Anatel proíbe gravação em telefones A partir do dia 31, estão proibidas as gravações utilizadas pelas prestadoras de telefonia para sinalizar que o telefone está ocupado.A determinação é da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As gravações devem ser substituídas pelo próprio tom de ocupado, que não acarreta em gastos com a ligação para o consumidor. O objetivo da decisão é eliminar as dúvidas e as suspeitas dos usuários de que as mensagens eletrônicas estariam sendo usadas pelas empresas para a cobrança de tarifa. Outros dois serviços oferecidos pelas prestadoras - caixa postal e de ligação a cobrar - também deverão adotar, até 30 de junho de 2001, uma frase musical antes das mensagens tradicionais de encaminhamento. Isso permitirá ao consumidor saber que a ligação será encaminhada para a caixa postal eletrônica ou que recepcionará uma ligação a cobrar. Com isso, o usuário terá a opção de desligar ou não, antes que a tarifa seja cobrada.