Anatel: reajustes nas regiões Norte e Centro-Oeste A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou o reajuste de até 8,25% nas tarifas de telefonia fixa da Americel e da Amazônia Celular. A cesta básica da Americel - operadora da banda B nos Estados do Acre, Goiás, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal - passará de R$ 59,84 para R$ 64,77. Os clientes da Amazônia Celular - operadora na banda B nos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Roraima e Amapá - terão a cesta básica elevada de R$ 93,10 para R$ 100,75. Os reajustes podem ser aplicados após publicação, durante dois dias consecutivos, em jornais de grande circulação das regiões em que as operadoras atuam.