Anatel rebate relatório do Ministério da Justiça

Em nota, a Anatel afirma que todas as falhas nos serviços de telecomunicações são investigadas e, "quando necessário", as empresas são multadas. Durante 11 anos e meio de atuação da agência, o valor arrecadado em multas é de R$ 358 milhões.

A Anatel afirma que "está comprometida em fazer valer todos os direitos dos consumidores de serviços de telecomunicações" e que oferece canais próprios de atendimento ao usuário, seja por telefone ou pela internet, para solucionar os problemas.

A nota acrescenta que, no período de dezembro de 2008 a maio de 2009, a Anatel resolveu 99,24% das 3,9 milhões de reclamações recebidas em seu call center sobre as operadoras. Além disso, 2,83 milhões de queixas foram solucionadas em até cinco dias úteis.

A agência diz que atua de forma conjunta com outros órgãos na defesa do consumidor e que contribuiu com sugestões para o decreto que regulamentou o SAC, além de participar "ativamente" da fiscalização do cumprimento do decreto.

A Anatel informa ainda que realiza reuniões periódicas com as prestadoras para analisar os principais motivos das reclamações e definir estratégias para sua solução. A qualidade dos serviços, segundo a agência, é monitorada de forma permanente. Além disso, neste ano foi criado um índice de desempenho que permite ao usuário acompanhar a situação de cada empresa.