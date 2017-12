Anatel recebe R$ 36 mi em multas nos 8 primeiros meses do ano A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou nesta quinta-feira que arrecadou R$ 36,64 milhões em multas aplicadas a operadoras de telefonia fixa, somente nos oito primeiros meses do ano. No período entre janeiro de 2002 e outubro de 2004, a arrecadação atingiu R$ 46,1 milhões, dos quais R$ 4,18 milhões pagos em 2002 e R$ 5,36 milhões em 2003. A Telemar foi responsável por quase 70% das multas pagas, tendo desembolsado R$ 31,8 milhões. A Brasil Telecom ficou em segundo lugar, com R$ 10,1 milhões, e a Telefônica em terceiro, com R$ 3,3 milhões. A Anatel não informou quando foram iniciados os processos que deram origem às multas arrecadadas neste ano, mas muitos deles devem ser ter sido abertos em 2000, quando houve fechamento de várias lojas de atendimento. Este problema foi responsável por 38,3% das multas aplicadas, ou R$ 17,7 milhões do total, que subiram para R$ 21,1 milhões com a atualização monetária. A Agência tampouco informou o total de multas aplicadas nem o valor que está sendo contestado judicialmente pelas operadoras.