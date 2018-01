Anatel recorre contra exclusão de itens do edital A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) acaba de entrar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília com agravo regimental contra a decisão do presidente do TRF, juiz Tourinho Neto, que manteve a exclusão de dois itens do edital de licitação das licenças do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Segundo a assessoria de imprensa do TRF, caso o recurso seja distribuído ainda hoje, Tourinho Neto poderá julgá-lo amanhã. Se o juiz mantiver a sua decisão de excluir os itens do edital, o recurso será julgado pelo plenário do Tribunal. Com a exclusão dos dois itens, as empresas que participarem do leilão estão desobrigadas de apresentar previamente um compromisso de que irão vender as licenças em áreas coincidentes. Segundo as regras, uma empresa não pode operar SMP nas bandas C, D ou E em uma área em que já possua uma licença do Serviço Móvel Celular (SMC) nas bandas A ou B. Por isso, ela teria que abrir mão de uma das duas licenças, a nova ou a antiga.