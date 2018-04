Anatel recorrerá da decisão que suspende DDD da Telefônica O ministro das Comunicações, Juarez Quadros, informou hoje que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) fará uma reunião amanhã com representantes da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, em São Paulo. Após participar de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, o ministro informou que o objetivo do encontro em São Paulo é definir de que forma a agência vai recorrer da decisão do tribunal de manter a liminar concedida à Embratel, suspendendo a licença da Telefônica para prestar serviços de longa distância para todo o País a partir de São Paulo.