Anatel reduz valor de chamadas de fixo para celular a partir deste domingo

As chamadas de telefone fixo para móvel vão ficar mais baratas a partir deste domingo, 25. A redução será de 10,58% a 12,75% nas ligações locais fixo-móvel por minuto - o preço médio vai passar de R$ 0,18 para R$ 0,12, sem impostos. Já no caso das ligações de longa distância, a chamada vai ficar de 3,98% a 7,41% mais barata.

O preço da tarifa com DDDs começando com o primeiro dígito igual, por exemplo, DDD 61 (Distrito Federal) para 62 (Goiânia), o preço médio cairá de R$ 0,55 para R$ 0,39, e para os demais interurbanos passa de R$ 0,62 para R$ 0,45.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a queda nas tarifas vai beneficiar mais de 23 milhões de assinantes. A determinação vale para chamadas de usuários dos planos básicos de serviço das concessionárias de telefonia fixa - Claro, Algar, Oi, Sercomtel e Vivo.

O motivo da queda no valor é a redução das tarifas de interconexão, ou seja, cobradas entre as empresas pelo uso de suas redes telecomunicações. Mais detalhes sobre as novas tarifas podem ser consultados na página da Anatel.