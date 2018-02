Anatel regulamenta regras para cumprimento de metas

As empresas terão de fazer o planejamento das ações, prestar informações à Anatel sobre o cronograma de cumprimento das metas e divulgar amplamente essas medidas para seus clientes. As concessionárias que não cumprirem os procedimentos estarão sujeitas a abertura de processo administrativo e multa. As empresas terão de apresentar à Anatel relatórios mensais e semestrais sobre o planejamento e sobre o cumprimento das metas. Os relatórios semestrais devem ser encaminhados até o dia 10 dos meses de junho e dezembro.

As concessionárias também estão obrigadas a divulgar anualmente, até 30 de abril, em sua página na internet, o relatório demonstrativo do cumprimento das metas do PGMU. Os dados sobre o aluguel das redes para terceiros devem ser fornecidos mensalmente à Anatel até o dia 10 do mês subsequente. O regulamento estabelece ainda que as concessionárias devem apresentar à Anatel informações técnicas e econômico-financeira relativas às metas. Mas o formato e a periodicidade da prestação destas informações só serão definidos posteriormente.

As empresas terão de fazer campanha publicitária semestral em rádios e emissoras de televisão para esclarecer a população sobre as metas. Também devem manter essas informações de forma permanente em suas páginas na internet, atualizadas anualmente. A informações técnicas também deverão ser enviadas para órgãos públicos, entre eles governos estaduais, assembleias legislativas, câmaras municipais, Ministério Público e órgãos oficiais de defesa do consumidor.