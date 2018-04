Anatel: Telefônica fará interurbano nacional A partir de segunda-feira, o consumidor terá mais uma opção para fazer ligações de longa distância nacionais e internacionais: é o código 15, da Telefônica. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou ontem que a empresa, que opera a telefonia fixa no Estado de São Paulo, poderá oferecer o serviço, atualmente prestado pela Embratel (21) e pela Intelig (23). A companhia também foi autorizada a operar telefonia local em todo o País. A Telefônica é a primeira concessionária a obter licenças para expandir suas operações ? passo considerado pelo governo como decisivo para o aprimoramento da competição no setor. A operadora deve iniciar a oferta de serviços de longa distância nacional e internacional, a partir do Estado de São Paulo, no final da próxima semana. De acordo com o vice-presidente de longa distância da operadora, Bento Louro, faltam apenas formalidades burocráticas e a finalização dos acertos operacionais. O uso do código pelas demais regiões do País está previsto só para o segundo semestre. ?Seremos um dos líderes desse mercado em pouco tempo?, diz o executivo, que prefere não fazer previsões sobre a participação de mercado a ser conquistada. Nas chamadas interurbanas dentro do Estado de São Paulo, a Telefônica tem 80% de participação. Louro destaca que, em outros países, novos operadores chegaram a conseguir 20% do mercado ao final do primeiro ano. Completar a gama de serviços Segundo o presidente do grupo Telefônica no País, Fernando Xavier, a prioridade da empresa nessa nova etapa de operações é completar o portfólio de serviços para os clientes do Estado de São Paulo, tanto residenciais quanto corporativos. Xavier explica que, por força das obrigações relacionadas às novas licenças, a Telefônica oferecerá também telefonia local nas cidades com mais de 700 mil habitantes e nas capitais do País. Os municípios contemplados com essas características somam um pouco mais de 30, sendo que entre oito e dez deles, o serviço tem de estar disponível nos próximos 12 meses. Além das licenças obtidas hoje, a Telefônica aguarda ainda a concessão de autorização para transmissão de dados corporativos para todo o País, já solicitada pela Telefônica Empresas, braço do grupo para a área de comunicação de dados. A empresa espera que a licença saia na semana que vem.