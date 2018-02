Anatel: telefônicas atendem mal o consumidor A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou pesquisa mensal revelando que o atendimento ao consumidor por parte das concessionárias de telefonias ainda é falho. O principal problema é com as ligações de longa distâncias não completadas: a maior parte das empresas não conseguiu atingir a meta estipulada pelo órgão. Ainda há problemas quanto à quantidade de reparos solicitados e alguns indicadores de qualidade. As concessionárias tiveram seu pior desempenho nas ligações à distância. A meta estipulada pela Anatel é de 60% de chamadas completada. Apenas 10 das 38 operadoras conseguiram atingir essa porcentagem. De todas, a que teve mais problemas nesse item foi a Vésper: apenas 54,7% das ligações de longa distância tiveram sucesso. Outro quesito em que as operadoras falharam foi no das solicitações de reparo. A Anatel exige que o número seja de 3 para cada 100 acessos. A Telerj, a Telpe, a Telpa, a Telepará e a Vésper tiveram um número maior do que o estabelecido. O pior desempenho foi o da Telpa, com 4,57 pedidos de reparo para cada grupo de 100 acessos. A Vésper foi a operadora que encontrou maiores problemas para conseguir atingir as metas. Além da dificuldade com reparos e ligações de longa distância, ela teve mal desempenho na taxa de atendimento em até dez segundos. A Anatel estipulou 92% dos atendimentos como meta. A Vésper SP só atingiu 65,78% dos atendimentos completados no tempo determinado. Em outros indicadores de qualidade (ligação de longa distância não completada por congestionamento, solicitação de reparo em até 24h, mudança de endereço residencial em até 3 dias úteis e não residencial em até 24h, reparos em telefones públicos em até 8h), o desempenho das operadoras foi um pouco melhor: dez das 38 falharam em algum desses itens.