Anatel terá problema para adequação à regra de funcionários A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tem um problema sério para resolver. Dos seus 1.300 funcionários, 660 são contratados como temporários. "Por um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Anatel só pode ter quadros temporários até julho de 2004", contou o vice-presidente da Anatel , Antônio Carlos Valente, no seminário "Telecomunicações e a sociedade - o modelo regulatório". De acordo com ele, os trabalhadores temporários foram usados como único recurso possível diante de dificuldades jurídicas para realizar o concurso público para a Agência. Foi questionada a constitucionalidade da lei que permitiria o concurso, segundo Valente. "É um grande problema. Estamos falando de metade dos trabalhadores da Agência", disse. Ele afirmou também que, pela natureza do trabalho da Agência, seus funcionários precisam ser qualificados e o regime de trabalho temporário afasta os funcionários mais capacitados, devido à insegurança no emprego. O seminário foi promovido pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil) e Universidade Estácio de Sá.