Anatel: total de celulares no País cresceu 21% em 2007 O Brasil encerrou 2007 com 120,980 milhões de linhas móveis (telefonia celular), o que representa uma alta de 21% sobre a base de 99,918 milhões de terminais de telefonia móvel registrada em dezembro de 2006. Comparativamente a novembro, quando o mercado brasileiro de telefonia móvel tinha 116,313 milhões de linhas, o avanço é de 4%. Os dados são preliminares e foram divulgados hoje pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). No início do mês passado, o presidente da agência reguladora, Ronaldo Sardenberg, havia projetado que o mercado fecharia o ano com, pelo menos, 118,9 milhões de celulares. A adição líquida foi de 4,666 milhões de terminais entre novembro e dezembro do ano passado. Quando a comparação se dá no intervalo de 12 meses encerrado em dezembro do ano passado, há um ingresso de 21,061 milhões de linhas à base.