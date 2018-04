Anatel trava julgamentos do Cade

Encarregada de analisar o efeito na concorrência das fusões de empresas do setor, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tem se notabilizado pela demora ao examinar esses negócios. A união entre as concessionárias de telefonia Oi e Brasil Telecom, por exemplo, que já existe na prática há sete meses (após ter sido aprovada pela própria Anatel do ponto de vista regulatório), ainda carece de parecer da agência sobre como ficará a concorrência com o surgimento da empresa resultante da fusão. Sem esse documento, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) está impedido de julgar a operação em caráter final. O caso Oi e Brasil Telecom é apenas um entre várias operações relativas ao mercado de telecomunicações que dependem de instrução da Anatel para serem concluídas sob o ponto de vista concorrencial - e que têm provocado atritos entre a Anatel e o Cade. Em março deste ano, o presidente do Cade, Arthur Badin, chegou a cobrar da agência, na análise do aspecto concorrencial do negócio, a mesma agilidade que demonstrou ao examinar o caso do ponto de vista regulatório. Na época, a Anatel havia aprovado a união entre a Oi e a BrT depois de uma análise que levou apenas três meses. Para o Cade, o problema da demora é que as eventuais medidas que forem adotadas pelo conselho na tentativa de garantir a competição no setor podem ter efeito nulo se forem exigidas depois de muito tempo da concretização do negócio. Algumas operações de grande impacto no mundo das telecomunicações, que na prática já estão interferindo na vida dos usuários, ainda aguardam as instruções da Anatel para o Cade. A parceria entre o Grupo Abril e a Telefônica na negociação da operadora de televisão por assinatura TVA, que ocorreu em novembro de 2006, é um exemplo. A compra da Telecom Itália pela Telefônica, numa operação mundial, em 2007, é outro. Um acordo comercial feito em 2004 entre as operadoras de telefonia Embratel e Claro para compra de um produto - o VipNet - que transforma os celulares empresariais em ramais teve o relatório concorrencial aprovado em junho deste ano pelo conselho diretor da Anatel - após cinco anos de análise. Entretanto, o gabinete do conselheiro-relator do negócio no Cade, Paulo Furquim, informou, por meio da assessoria, que ainda não recebeu o documento. Por força de uma legislação específica do setor, aprovada há dez anos, a Anatel é a única agência reguladora com a prerrogativa de instruir fusões e aquisições ao julgamento do Cade. Outro setor com essa característica é o sistema bancário, onde a análise concorrencial da união de instituições é feita pelo Banco Central, sempre que entender que há risco sistêmico para o mercado. O assunto é polêmico. Para vários especialistas, nas telecomunicações não há a justificativa de que uma fusão pode trazer risco sistêmico ao setor. OPERAÇÕES PENDENTES Oi/Brasil Telecom: A Oi comprou a BrT em março de 2008 e teve a aprovação regulatória da Anatel em dezembro. O parecer sobre a concorrência ainda não foi enviado pela Anatel ao Cade Vivo/Telemig e Oi/Amazônia Celular: A Vivo comprou ações da Telemig Celular e a Oi, da Amazônia Celular, em agosto de 2007. A aprovação regulatória da Anatel foi dada em dezembro de 2007 e março de 2008. Apenas no mês passado o parecer concorrencial foi aprovado pela Anatel, mas o Cade diz que ainda não o recebeu Abril/Telefônica: Em novembro de 2006, a Abril vendeu para a Telefônica parte da TVA. A Anatel aprovou a operação do ponto de vista regulatório um ano depois, mas o Cade ainda aguarda a instrução concorrencial Telecom Itália/Telefônica: Em abril de 2007, a Telefônica adquiriu parte da Telecom Itália. Com isso, as operadoras TIM e Vivo passam a ter um mesmo acionista, que é a Telefônica. O parecer técnico concorrencial também ainda não chegou ao Cade Embratel/Claro: Uma parceria comercial entre Embratel e Claro, firmada em 2004, somente no mês passado teve um parecer da Anatel sobre o impacto concorrencial. O Cade, porém, diz que ainda não o recebeu