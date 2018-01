Anatel vai mover outro recurso amanhã em Brasília A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) apresentará amanhã um recurso no Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, em Brasília, contra a decisão do presidente do TRF, desembargador Tourinho Neto, de manter suspensos dois ítens do edital de licitação das licenças para operação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas bandas C, D e E. Segundo nota divulgada hoje pela Assessoria de Imprensa da Anatel, a Procuradoria da agência ainda decidirá qual será o instrumento jurídico para o recurso - se um agravo instrumental ou regimental. A nota da Anatel informa também que a agência aguarda decisão do presidente do TRF da 3ª Região, em São Paulo, desembargador José Kallás, em relação ao recurso em que ela pede a suspensão de outra liminar - esta do juiz substituto da 1ª Vara Federal em São Paulo, José Henrique Prescendo -, que interrompeu o processo de licitação do SMP. A nota diz que a Anatel foi informada pela Assessoria de Comunicação do TRF da 1ª Região de que o desembargador Kallás só deverá anunciar sua decisão na tarde de amanhã.