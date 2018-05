Anatel: Vivo mantém liderança do mercado de 4G em junho A Vivo manteve a liderança do mercado de internet móvel de quarta geração (4G) em junho com uma fatia de 46,8% do total de acessos deste segmento de telefonia, que terminou o mês passado com 174,084 mil acessos, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 16, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).