Anbid aponta saída líquida de R$ 904,6 milhões De acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), o setor de fundos registrou uma saída de R$ 904,6 milhões em setembro até o dia 19. No mês de agosto, esta saída de recursos ficou em R$ 1,160 bilhão. Apesar da forte saída de capital, nem todas as carteiras de fundos registraram resgates. Exemplo disso são os fundos referenciados DI, cuja rentabilidade acompanha as taxas de juros. No período, segundo a Anbid, a captação líquida destas carteiras é de R$ 804,79 milhões. Já os fundos cambiais apresentaram entrada líquida de recursos, de R$ 337, 69 milhões. Uma das carteiras com maior saída de recursos foram os fundos de renda fixa, em que o rendimento acompanha as taxas de juros prefixadas. Os dados da Anbid mostram que, em setembro, até o dia 19, a saída líquida de recursos nestas carteiras está em R$ 712,09 milhões.