Anbid: captação de fundos volta a ser positiva Os fundos de investimentos voltaram a ficar positivos, em termos de captação de recursos. Segundo dados divulgados hoje pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), após acumular perdas de R$ 9,2 bilhões até o dia 14, os fundos contabilizaram depósitos menos retiradas de R$ 178 milhões na quinta-feira, dia 15, um dia após o anúncio das medidas do governo para fortalecer o setor. Com a recuperação na captação naquele dia, a saída líquida dos fundos de investimentos caiu para R$ 9,1 bilhões até o dia 15, R$ 20,1 bilhões no período de 30 dias, e R$ 55,2 bilhões desde o início do ano. O grosso da captação foi nos fundos multimercados sem renda variável, com captação líquida de R$ 1,49 bilhão na quinta-feira. Esse tipo de fundo pode aplicar em diferentes tipos de títulos e não têm um referencial específico que sirva como balizador de sua rentabilidade. Os fundos DIs e os de renda fixa continuaram perdendo recursos naquele dia, segundo os dados da Anbid. Os resgates líquidos nos fundos de renda fixa somaram R$ 296 milhões naquele dia e os DI perderam R$ 120 milhões.