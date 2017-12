Anbid classifica fundos de acordo com risco Na classificação da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), os melhores fundos são os que apresentaram os maiores Índices de Sharpe no período observado. Esse Índice faz com que o retorno do investimento seja avaliado pelo nível de risco da carteira do fundo. No cálculo do Índice de Sharpe é feita uma relação entre o rendimento médio semanal do fundo, que superou a remuneração da caderneta de poupança no período de 24 semanas, e o padrão de oscilação desses mesmos rendimentos (desvio-padrão) no mesmo período. O desvio-padrão é a oscilação semanal verificada com mais freqüência no período. Como a oscilação está ligada a risco - quanto maior a oscilação, maior o risco - esse Índice mostra qual a relação entre o retorno oferecido pelo fundo e o risco corrido pelo investidor, sempre considerando a caderneta de poupança como investimento de risco zero. Quanto maior o Sharpe, melhor essa relação, melhor o fundo. Carteiras com maior rendimento e menor oscilação - portanto, menos arriscadas - estão entre as de maior Sharpe, e portanto, entre as melhores. Veja mais informações sobre o que é Índice de Sharpe no link abaixo. Também não deixe de conferir o ranking completo da Anbid.