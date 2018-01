Anbid divulga ranking de fundos A Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) divulgou o ranking dos melhores fundos de investimento de 2000. Para essa comparação foi considerado o Índice de Sharpe, que mede a relação risco/retorno. Quanto maior o Sharpe, melhor o fundo, porque menor é o risco oferecido para proporcionar um ganho interessante. Apesar do mau desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo durante todo o ano, os fundos de ações foram os que apresentaram os maiores rendimentos: de 32,54%, o Schroder Brasil FMIA, até 107,81%, do campeão Atrium FIA. Em seguida, ficaram os fundos livres, de 23,13% (AAA FIF, do Dreyfus Brascan) até 28,20% (Hedging Griffo Verde FIF). Os cambiais apresentaram rendimento de 18,62% (Banespa FBI DI 30 Cambial) até 19,55% (Liberal Cambial FIF). Nos multicarteira, a rentabilidade chegou até 19,36% (Alfa Private Portfólio FAQ FIF). Entre os fundos de renda fixa, o mais rentável foi o Título Fix 60, com 18,77%, e entre os DI, destaque para o BVA Fix Seguro, com 18,74%. Considerando-se todo o universo de fundos, e não apenas os de melhor desempenho, observa-se que o investimento mais interessante do ano foram os renda fixa, com ganhos de 13,76%, acompanhados de perto pelos DI, com 13,56%. Eles só perdem para os Fundos Petrobrás FGTS, com 38,88% e Fundos Petrobrás Recursos Próprios, com 39,37% ao ano.