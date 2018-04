Anbid e BC discutem volta de liquidez dos fundos A pressão do mercado de fundos de investimento é cada vez maior para que o Banco Central (BC) e o Tesouro Nacional definam, num curto espaço de tempo, medidas que possam recuperar a liquidez das Letras Financeiras do Tesouro (LFT), títulos que compõem em grande parte os fundos de renda fixa. O contínuo aumento dos saques dos fundos nas últimas semanas acendeu novamente a luz vermelha da equipe econômica. Sem compradores para os papéis, o deságio das LFTs é crescente. Gestores de fundos e representantes da Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid) já estiveram reunidos em São Paulo, há duas semanas, com o diretor de Política Monetária do BC, Luiz Fernando Figueiredo, para tentar definir uma solução para o problema. No encontro, os executivos apresentaram ao diretor do BC duas propostas que, no entender do mercado financeiro, poderiam realinhar o preço das LFTs, permitindo uma redução na oscilação das cotas dos fundos e, consequentemente, uma recuperação dos ganhos dessas cotas. A primeira idéia defendida pelo mercado era um mecanismo que permitiria aos gestores de fundos venderem as LFTs que estão em seu poder ao Banco Central, toda vez que fosse "necessário". A segunda idéia seria a realização, por parte do BC, de uma grande operação de recompra desses títulos. Segundo fontes consultadas pela Agência Estado, Figueiredo não atendeu nenhuma das propostas mas partiu para uma terceira alternativa que já vem sendo implementada: recompra de LFT vinculada à participação da instituição em uma operação compromissada longa com lastro em Letras do Tesouro Nacional (LTN). Nesta operação, o BC compra as LFTs em mercado mas o recurso financeiro deve necessariamente ficar depositado naquela Autarquia em forma de uma operação compromissada. Entretanto, esta medida adotada pelo BC não obteve o sucesso pretendido, pois os fundos de renda fixa necessitam, neste momento, de dinheiro. Na operação em questão, o fundo de investimento ficaria com os recursos envolvidos retidos no BC, algo que não soluciona o problema da falta de liquidez das instituições. Quando muito, alguns fundos de renda fixa conseguem que os bancos comprem suas LFTs, então as tesourarias é que acabam ficando com o caixa "preso" na operação compromissada junto ao BC. A principal razão para a negativa do BC em recomprar diretamente as LFTs está centrada na possibilidade de aumento excessivo de liquidez do mercado, caso a operação envolva uma grande quantidade de LFTs. Existem mecanismos que permitem ao BC reduzir essa liquidez excessiva, como por exemplo, os leilões diários (go arounds) de tomada de recursos que vem sendo feitos pela autoridade monetária. Ainda assim, Figueiredo teme que mesmo com a realização de go arounds, o poder de fogo das instituições permaneça alto, o que poderia gerar uma corrida desses investidores para outros ativos, como o dólar. Isso significaria na prática mais um elemento de pressão sobre o mercado de câmbio, que já vive dias bastante agitados. Mudança A crise dos fundos de investimentos foi agravada no final de maio, quando o BC resolveu antecipar a nova forma de contabilização dos ativos que compõem as cotas dos fundos, a chamada marcação à mercado. A regra gerou grandes perdas e deu início a um ciclo vicioso de depreciação dos preços das LFTs e de saques e quedas nos rendimentos. Várias foram as conseqüências dessa antecipação feita pelo BC. Fundos que compraram o papel do Tesouro no passado com um désagio menor, por exemplo, estão tendo agora prejuízos já que o deságio dos papéis aumenta a cada dia. Isso faz com que a cota dos fundos fique negativa e o resultado final seja mais uma rodada de saques. O movimento é uma verdadeira bola de neve, já que, para honrar o pagamento dos saques, os gestores dos fundos têm que vender os títulos em seu poder para fazer dinheiro. O problema é que a maior parte do patrimônio dos fundos está justamente concentrada em LFTs. O resultado de uma maior oferta de LFT no mercado - já sem demanda - é a contínua abertura do deságio do papel e, consequentemente, novas oscilações nas cotas dos fundos, que agora sofrem a marcação diária. Segundo fontes ouvidas pela AE esse "círculo vicioso" tem gerado um mecanismo de auto-alimentação, o que aumenta a preocupação do governo e do mercado. O risco é que esse processo acabe por levar, no futuro, à uma crise de confiança no sistema financeiro como um todo.