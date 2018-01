Anbid: fundos cambias continuam liderando A Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) divulgou o resultado de sua pesquisa mensal de ranking de fundos de investimento. Os critérios da pesquisa foram modificados, portanto, para compor os porcentuais acumulados, os índices foram calculados retroativamente desde janeiro de 2001. Novamente, os campeões do mês de julho foram os fundos cambiais, cuja valorização seguiu as altas seguidas do dólar. No ano, ainda é o investimento mais rentável. Dentre os fundos com correção por juros, os referenciados DI - pós-fixados - apresentaram resultado melhor que os prefixados. As altas da Selic, a taxa básica referencial da economia, garantiram maior valorização para as aplicações que seguem as variações pontuais dos juros ao longo do contrato. Na lanterninha ficaram os fundos de renda variável. A crise argentina e a crise energética têm sido inclementes com o mercado acionário, e os fundos confirmam o pessimismo dos investidores, patente nos baixos volumes de negócios e quedas seguidas. Todos os fundos abertos apresentaram perdas no mês, embora a rentabilidade acumulada no ano seja positiva em alguns casos. Veja abaixo os resultados segundo a classificação da Anbid: Rentabilidades Mensais (%) Tipos Jul/01* Acumulado no ano Referenciado DI 1,49 9,06 Referenciado Câmbio 8,36 35,16 Referenciados Outros 2,42 11,82 Renda Fixa 1,43 8,58 Renda Fixa Crédito 1,49 8,82 Renda Fixa Multi-Índices 1,71 9,48 Renda Fixa Com Alavancagem 1,49 8,52 Balanceados 0,44 5,11 Multimercados Sem RV 2,75 12,10 Multimercados Com RV 3,04 11,96 Multimercados Sem RV Com Alavancagem 1,81 10,41 Multimercados Com RV Com Alavancagem 1,82 12,06 Capital Protegido 0,03 3,69 Investimento no Exterior 2,11 19,86 Ações IBOVESPA Indexado falar de ações de modo geral - 5,45 - 11,22 Ações IBX Indexado - 3,38 0,26 Ações IBOVESPA Ativo - 4,65 - 7,76 Ações IBOVESPA Ativo Com Alavancagem - 3,87 - 5,29 Ações IBX Ativo - 2,94 - 1,86 Ações IBX Ativo Com Alavancagem - 2,71 1,54 Ações IBA Ativo - 2,91 - 5,79 Ações Setoriais Telecomunicações - 8,84 - 18,13 Ações Setoriais Energia - 0,09 5,30 Ações Outros - 1,15 3,75 Ações Outros Com Alavancagem - 1,09 12,42 Ações Fechado 0,11 2,46 Fundos de Priv. Petrobras ? FGTS - 0,90 24,89 Fundos de Priv. Petrobras - Rec Próprios - 0,94 24,39