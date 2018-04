Anbid: fundos continuam com captação Apesar de pequena, a captação diário dos fundos de investimento continua positiva. No dia 27 de agosto, ela foi de R$ 335 milhões, de acordo com relatório da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). No mês, a fuga de recursos dos fundos é de R$ 9 bilhões e, no ano, de R$ 54,4 bilhões. Os fundos de renda fixa foram os que tiveram a melhor captação líquida do dia 27, com entrada de R$ 282 milhões, insuficientes para reverter os saques líquidos de R$ 2,8 bilhões em agosto e de R$ 16,5 bilhões no ano. Os fundos DI continuam tendo fuga de capitais. No dia 27, ela foi de R$ 101 milhões, aumentando os saques do mês para R$ 4,2 bilhões e de 2002 para R$ 24 bilhões. Rentabilidade Até o dia 27, os fundos de ações foram os que trouxeram o melhor retorno ao investidor em agosto. Os fundos Ibovespa, que buscam acompanhar a variação do Ibovespa - índice que mede a variação das ações mais negociadas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) -, tiveram alta de 6,17% no mês. No ano, a queda é de 24,48%. Os fundos de privatização da Petrobrás também tiveram ganhos. Os FGTS tiveram alta de 7,00% e os com recursos próprios, de 6,91%. Em 2002, a queda é de 5,66% (FGTS) e de 6,26% (recursos próprios). Os fundos setoriais, que investem em ações de um determinado segmento da indústria, tiveram retorno de 5,48% (telecomunicações) e de 3,43% (energia). No ano, as baixas são de 27,43% e de 20,12%; respectivamente. Os fundos DI (pós-fixados) tiveram alta de 1,09% em agosto e de 9,79% em 2002. Os de renda fixa (prefixados) subiram 1,12% no mês e 8,84% no ano. Os fundos cambiais, que buscam retorno com a variação do dólar, caíram 1,20% em agosto, mas mantêm a alta no ano, de 26,97%. Os fundos de privatização da Companhia Vale do Rio Doce continuam em queda no mês, de 7,30% (FGTS), de 7,31% (recursos próprios) e de 7,22% (migração). No ano, ainda há ganhos para o investidor: de 43,06% (FGTS), de 46,45% (recursos próprios) e de 36,78% (migração). Veja, nos links abaixo, matérias sobre os fundos de investimento e as novas regras de marcação, em vigor desde o último dia 14. Não deixe de ver também as cartilhas com dicas de investimento em fundos e com análise de carteiras, de acordo com o perfil do investidor e com o prazo da aplicação.