Anbid: fundos perdem R$ 4,2 bi em abril Os fundos de investimento tiveram saída de capitais de R$ 4,193 bilhões do dia 1º até o dia 26 de abril, de acordo com a análise diária da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). No ano, os saques chegaram a R$ 1,524 bilhão. Os fundos de renda fixa, que pagam taxas de juros prefixadas, continuam sendo os que registraram maior saída de capital no mês passado. Até o dia 26, foram sacados R$ 2,553 bilhões desses fundos. No ano, os que registraram maior saída foram os fundos DI, pós fixados: R$ 1,642 bilhões. Rentabilidade Os fundos mais rentáveis de abril, até o dia 26, foram os de privatização da Companhia Vale do Rio Doce com recursos próprios, com alta de 3,09%. Os outros fundos Vale tiveram ganhos menores: de 1,72% para os com recursos do FGTS e de 1,55% os de migração da Petrobrás. No ano, os fundos Vale apresentam as maiores rentabilidades: 21,07% (recursos próprios), 17,90% (FGTS) e 13,07% (migração, que perde para os fundos Petrobrás). Outros fundos que apresentaram bom ganho no mês passado foram os cambiais, que buscam retorno com a variação do dólar, com alta de 3,08%. No ano, os ganhos são de 4,48%. Como esses fundos também pagam taxas de juros, os ganhos acabaram sendo maiores do que os do dólar, que variou 1,4556% no mesmo período de abril. Os fundos de privatização Petrobrás tiveram retorno negativo até o dia 26 de abril. Aqueles que captaram com recursos do FGTS tiveram queda de 5,97%; os com recursos próprios tiveram queda de 6,07%. No ano, entretanto, há um bom ganho: de 14,59% e 14,27%, respectivamente. Os principais fundos que investem em ações também estão com queda. Os Ibovespa, que têm por objetivo acompanhar a variação do Ibovespa - índice que mede a variação das ações mais negociadas da Bolsa -, tiveram queda de 1,58%. No ano, a queda é de 4,51%. Renda fixa Os fundos que pagam taxas de juros tiveram ganho até o dia 26 de abril. Os fundos de renda fixa tiveram alta de 1,24%. No ano, os ganhos 5,35%. Os fundos DI renderam 1,33% em abril. No ano, tiveram alta 5,56%. Veja link abaixo com dicas de investimento em fundos.