Anbid: fundos perdem recursos Apesar de terem uma leve recuperação de R$ 327 milhões entre os dias 15 e 22 de abril, os fundos de investimento tiveram saída de R$ 3,199 bilhões no mês. No ano, as perdas são de R$ 560 milhões, de acordo com o relatório diário da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Os fundos de renda fixa, que pagam taxas de juros prefixadas, continuam sendo os que registram maior saída de capital. Até o dia 22, foram sacados R$ 2,553 bilhões desses fundos. No ano, as perdas estão em R$ 774 milhões. Rentabilidade Os fundos mais rentáveis de abril continuam sendo os fundos de privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Os fundos de migração tiveram retorno de 2,76% no mês e de 19,86% desde que foram lançados. Os fundos FGTS tiveram ganho de 2,97% em abril e de 19,36% desde o seu lançamento. E o maior retorno é o dos fundos Vale com recursos próprios: 4,60% no mês e 22,68% no ano. Os fundos de privatização Petrobrás estão com retorno negativo em abril. Os que utilizam recursos do FGTS tiveram queda de 4,22% e os que utilizam recursos próprios do investidor caíram 4,29%. No ano, eles estão em alta: de 16,72% e de 16,44%, respectivamente. Os outros principais fundos de investimentos em ações também estão em queda. Os fundos Ibovespa, que têm por objetivo acompanhar a variação do Ibovespa ? índice que mede a variação das ações mais negociadas da Bolsa ?, estão com perdas de 1,13%. No ano, eles estão em queda de 4,08%. Os fundos setoriais de telecomunicações amargam queda de 1,78% em abril. No ano, as perdas estão em 14,11%. Os fundos setoriais de energia também estão em baixa no mês: -1,98%. No ano, eles têm ganho de 6,92%. Para aqueles que investiram em fundos cambiais, que buscam retorno com a variação do dólar, os ganhos são de 1,69%. No ano, o retorno é de 3,08%. Como esses fundos também pagam taxas de juros, o retorno é ainda maior do que a alta da moeda norte-americana, que no mês acumula ganho 1,39% e, no ano, 1,53%. Renda fixa Os fundos que pagam taxa de juros tiveram ganho até o dia 22 de abril. Os fundos de renda fixa tiveram alta de 0,99% no mês. No ano, os ganhos são de 5,09%. Os fundos DI, pós-fixados, tiveram alta de 1,69% no mês e de 5,28% no ano. Veja no link abaixo cartilha com dicas de investimentos em fundos.