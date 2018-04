Anbid: fundos têm saques de R$ 18 bi em julho Os fundos de investimento continuam registrando saques. Em julho, a saída de capitais foi de R$ 18,163 bilhões, aumentando os saques no ano para R$ 45,842 bilhões, de acordo com relatório da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Os que mais tiveram resgate foram os fundos referenciados DI, com R$ 6,687 bilhões, e os fundos de renda fixa prefixada, com R$ 4,770 bilhões. Em 2002, esses fundos tiveram saída der R$ 19,564 bilhões e de R4 13,605 bilhões, respectivamente. Só no dia 31, os saques nos fundos de investimento foram de R$ 2,097 bilhões. Rentabilidade Os cambiais foram os fundos com melhor retorno para o investidor em julho. Quem colocou seu dinheiro nesses fundos, que buscam acompanhar a variação do dólar, teve ganho de 8,11% no mês e de 28,49% no ano. Os fundos que pagam juros ao investidor também tiveram alta. Os DI (pós-fixados) renderam 1,25% em julho e 8,61% no ano. Os de renda fixa (prefixados) tiveram ganho de 1,22% no mês e 7,98% em 2002. Quem investiu em ações continua apurando perdas, exceção feita aos fundos que investem em papéis da Companhia Vale do Rio Doce. As carteiras formadas por recursos do Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) renderam 7,35% em julho e 54,32% no ano. As carteiras com captação de recursos próprios do investidor tiveram retorno de 7,30% no mês e de 58,01% no ano. Já os fundos formados por investidores que migraram dos fundos da Petrobrás renderam 7,20% em julho e 47,42% em 2002. Os fundos de privatização da Petrobrás tiveram mais um mês de queda. Os FGTS caíram 16,87% em julho e os com recursos próprios caíram 16,89%. No ano, as quedas são de 11,83% e de 12,32%, respectivamente. Os fundos setoriais, que investem em ações de um determinado segmento da indústria, também amargam baixas expressivas. A queda dos fundos de telecomunicações caíram 10,12% em julho e 31,20% no ano. Os setoriais de energia tiveram baixa de 15,05% no mês e de 22,77% em 2002. Os fundos Ibovespa, que buscam replicar a variação do Ibovespa - índice que mede a variação das ações mais negociadas da Bolsa -, caíram 12,45% em julho e 28,87% no ano. Veja, nos links abaixo, cartilha com dicas de investimento e análise de carteiras de acordo com o perfil do investidor, feitas por especialistas do mercado financeiro.