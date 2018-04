Anbid passará a divulgar taxa de administração média de fundos

A Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid) passará, a partir de agosto, a divulgar mensalmente a taxa de administração média de todas as principais categorias de fundos de investimentos. A decisão, anunciada na manhã desta terça-feira, 14, em entrevista coletiva, foi tomada justamente num momento em que os custos de gestão e distribuição das carteiras mais conservadoras estão sendo constantemente questionados, frente à trajetória de queda dos juros básicos brasileiros. "Se há uma demanda da imprensa e dos investidores, vamos divulgar a média", afirmou o vice-presidente da Anbid, Alexandre Zakia.

Segundo Zákia, a opção por divulgar a taxa de administração média não está ligada à competitividade dos fundos com outros tipos de aplicação financeira, como a caderneta de poupança. "Nossa competitividade está em gerar alfa (retorno além da referência) aos investidores", disse. "O que o cliente precisa buscar nos fundos é a melhor rentabilidade líquida."

De acordo com o executivo, a taxa média será ponderada pelo patrimônio líquido das carteiras - ou seja, fundos grandes terão um peso maior no cálculo. Além disso, a conta englobará toda a indústria de fundos, incluindo as carteiras exclusivas (especialmente montadas para um investidor ou um grupo deles), as direcionadas a clientes institucionais e também de private banks, que costumam cobrar taxas muito menores que as encontradas nos bancos pelos pequenos investidores.

Zákia reforçou que, relativamente, as taxas de administração cobradas pelos fundos brasileiros estão dentro da média - tendendo para o piso - das praticadas na indústria de administração de recursos mundial. Segundo os números da Anbid, a taxa de administração média dos fundos de renda fixa do Brasil é de 0,80% ao ano.

Na média de 16 países compilados em um estudo desenvolvido pela consultoria norte-americana Morningstar, as taxas para o mesmo tipo de carteira variam de 0,76% a 1% ao ano, afirmou Zákia. No caso dos fundos de ações, a taxa média brasileira apurada pela Anbid é de 1,33% ao ano, enquanto a média dos países pesquisados pela Morningstar vai de 1,50% a 1,99% anuais.

O executivo lembrou ainda que é praxe em outros países cobrar uma taxa de entrada no momento da aplicação nos fundos, como forma de remunerar o serviço de distribuição (venda) das carteiras. No Brasil, este custo - juntamente com o de gestão do portfólio, controladoria, escrituração das cotas, entre outros - está incluído na taxa de administração.

Taxas cobradas no varejo

Os números relativos às taxas dos fundos de varejo, vendidos na rede de agências dos grandes bancos, diferem da média da indústria inteira. Mas de acordo com um estudo elaborado em maio pela Anbid, neste segmento tem havido redução dos custos de administração médios nos últimos cinco anos. Embora reforce que a taxa busca remunerar os custos de gestão e administração das carteiras, Zákia admite que a redução dos juros no Brasil - bem como o tamanho da indústria e a competição entre as instituições - tem tido um peso importante para a queda dos custos.

Segundo o estudo da Anbid, que teve como base uma amostra de 401 fundos das seis maiores instituições administradoras de fundos do País, a taxa média das carteiras de renda fixa caiu 30% de 2004 para 2009, saindo de 1,61% para 1,13% ao ano. Nos referenciados DI, a queda foi de 18% no mesmo período, de 1,82% para 1,49% anuais. Nos fundos de ações, a taxa média passou de 2,58% para 2,27% ao ano, recuo de 12%. Já nos multimercados, os custos aumentaram 25%, passando de uma média de 1,38% para 1,72% ao ano.

Zákia tem duas hipóteses, ainda carentes de confirmação, para o movimento discrepante das taxas dos multimercados. De um lado, pode estar havendo um movimento dos investidores de fundos baratos, sem retorno satisfatório, para fundos mais caros. Por outro, a indústria de multimercados - que começou para clientes de private banks - está se disseminando para o varejo, onde os custos de distribuição encarecem a taxa de administração.

Pelo estudo da Anbid, está crescendo o montante de patrimônio alocado em fundos que cobram taxas mais baixas. No caso das carteiras de renda fixa, hoje 65,7% do patrimônio dos fundos de varejo está aplicado em fundos com taxa de administração de até 1% ao ano, contra 52,2% em 2004. Nos DI, essa fatia aumentou de 47,7% em 2004 para 66,7% atualmente. Nos fundos de ações, o que cresceu foi o patrimônio alocado em fundos com taxa entre 1% e 2% ao ano - de 47,9% para 63,9%. Nos multimercados, foi reduzida a parcela do patrimônio em fundos com taxa de até 1% (de 46,3% para 15,1%) e cresceu aquela em fundos com custos de 1% a 2% ao ano (de 35,8% para 71,1%).