Anbid: prefixados lideram captação em fevereiro Dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) revelam que os investidores continuam apostando na queda das taxas de juros. Prova disso é que os fundos de renda fixa prefixados registraram a maior captação no mês de fevereiro, se comparados aos fundos pós-fixados (DI), que acompanham as taxas de juros. Os prefixados apresentaram uma entrada de R$ 833,6 milhões, enquanto os DI, R$ 126,31 milhões. Já os fundos de ações registraram saída de recursos, de R$ 232,05 milhões. Quanto à rentabilidade, os fundos prefixados tiveram ganho ligeiramente superior ao obtido pelos fundos DI - de 1,01% contra 0,98%. Os fundos de ações acumularam perda de 4,6%. O rendimento mais alto no mês de fevereiro foi conseguido pelos fundos de privatização da Petrobras - alta de 4,6% -, seguidos pelos fundos cambiais, que acumularam ganho de 3,74%. CPMF sobe para 0,38% no dia 18 A partir do dia 18 de março, a alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) sobe de 0,30% para 0,38%. Para os investidores que já estão com o dinheiro aplicado, essa elevação não deve ter impacto, já que o desconto é feito em conta corrente, no ato da aplicação. Porém, para o dinheiro que será aplicado a partir desse dia, o aumento da CPMF deve diminuir em 10% o ganho que o fundo teria com a cobrança de uma alíquota de 0,30%. O cálculo foi feito pelos administradores de fundos, que afirmaram também que a elevação da contribuição representa a rentabilidade referente a dois dias de ganho em um fundo DI, considerando que um mês tem entre 20 e 22 dias úteis.