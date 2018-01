Anbid: renda fixa perde R$ 1,4 bilhão no mês Dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) revelam que em dezembro, até o dia 11 de dezembro, os fundos de investimento registram saques de R$ 1,876 bilhão. Entre as carteiras, os fundos de renda fixa - que pagam juros prefixados - apresentaram a maior saída de recursos, de R$ 1,419 bilhão. Já os fundos referenciados DI, cuja cota é corrigida por juros pós-fixados, acumulam saques de R$ 483 milhões no período. Os fundos cambiais apresentam uma captação positiva de R$ 43 milhões e os fundos de ações também registram entrada de recursos, de R$ 4,05 milhões. No total, a indústria de fundos registra uma saída de R$ 1,876 bilhão de reais.