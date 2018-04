Anbid: renda fixa volta a captar Após muito tempo registrando saques maiores que aplicações, os fundos de renda fixa voltaram a ter saldo positivo na captação de recursos. Segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), até o dia 16 de agosto, o resultado foi positivo em R$ 207 milhões, ainda insuficientes para reverter as perdas no mês, de R$ 2,7 bilhões, e no ano, de R$ 16,7 bilhões. Os investidores em fundos DI, ao contrário dos de renda fixa, mantiveram saques líquidos totalizando R$ 143,5 milhões no dia 16, apesar das mudanças na marcação a mercado para títulos pós-fixados, feitas dois dias antes. No mês, a saída de recursos dos fundos DI está em R$ 3,6 bilhões e, no ano, em R$ 23,4 bilhões. No total do dia 16, os fundos de uma maneira geral tiveram variação de recursos negativa em R$ 248 milhões. No ano, o total da saída de capitais da indústria de fundos é de R$ 55,6 bilhões. Os dados são da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Rentabilidade Apesar dos saques, os fundos que apresentam a maior rentabilidade em agosto são o DI (pós-fixados), e os de renda fixa (prefixados). Os DI tiveram ganho de 0,56% no mês e de 9,21% no ano. Os de renda fixa, de 0,46% em agosto e de 8,12% em 2002. Os principais fundos que investem em ações tiveram queda até o dia 16. Os fundos Ibovespa, que buscam replicar a variação do Ibovespa - índice que mede a variação das ações mais negociadas da Bolsa -, caíram 3,29% no mês e 31,21% no ano. Os fundos setoriais, que investem em papéis de um determinado segmento da indústria, também estão em baixa. Os de telecomunicações, de 3,36% em agosto e de 33,51% em 2002. Os de energia, de 4,54% no mês e de 26,27% no ano. Os fundos de privatização da Petrobrás, que no começo do mês estavam em alta, voltaram a cair. Os FGTS caíram 0,62% em agosto e 12,37% no ano e os com recursos próprios desvalorizaram-se 0,74% no mês e 12,97% em 2002. Os fundos de privatização da Companhia Vale do Rio Doce continuaram com perdas expressivas. Elas são de 7,05% (FGTS e recursos próprios) e de 6,96% (migração) em agosto. Apesar das baixas, no ano o retorno foi positivo para o investidor: altas de 43,45% (FGTS), de 46,87% (recursos próprio) e de 37,16% (migração). Os fundos cambiais, que ao longo de quase todo o ano registraram alta, estão em queda em agosto, de 1,98%. Em 2002, os ganhos são de 26,11%. Veja, nos links abaixo, matérias sobre a mudança na marcação dos fundos e sobre o comportamento do investidor. Veja também cartilha com dicas de investimento e análise de carteira de acordo com o perfil do investidor e o prazo da aplicação.