Anbid: resultado dos fundos em maio Análise feita pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), no mês de maio, revela que a indústria de fundos do País apresentou uma captação líquida de R$ 1,1 bilhão. Os fundos DI foram os que apresentaram a maior captação no mês, de 2,22 bilhões. No ano, a captação líquida da indústria é de R$ 14,1 bilhões. Sendo que R$ 9,5 bilhões foram captados pelos fundos de renda fixa. Confira os números da Associação: Fundos Patrimônio líquido Rentabilidade/mês Rentabilidade/ano Ações R$ 19,2 bilhões - 0,86% - 1,91% Renda fixa R$ 86,7 bilhões 1,38% 6,95% DI R$ 82,6 bilhões 1,45% 7,14% Cambiais R$ 2,4 bilhões 1,78% 5,34% Livres R$ 10,5 bilhões 1,43% 6,64% Multiportifólio R$ 923 milhões 0,08% 3,35% PGBLs R$ 823,7 milhões 1,16% 5,71% Veja no link abaixo comentários de analistas sobre o bom desempenho dos fundo DI no mês de maio.