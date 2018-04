Andersen prepara reforma e demite 7 mil Tentando desesperadamente remodelar-se, a Arthur Andersen prepara-se para demitir até 7 mil funcionários por meio de rescisão contratual e milhares de outros por meio de um acordo anunciado na quinta-feira com a empresa de auditoria contábil Deloitte & Touche, sua concorrente. A Deloitte vai adquirir o grosso da divisão de assuntos tributários da Anderson, que emprega vários milhares de pessoas, incluindo cerca de 600 sócios. Os termos do negócio não foram revelados. A venda, que a Anderson informou que pode estar concluída até o fim deste mês, é uma amarga vitória para a companhia. Ela está lutando para livrar-se de linhas de negócios não relacionadas com sua atividade de auditora, sem transferir responsabilidades por seu papel no colapso da Enron Corp., cujas declarações financeiras falsas a Andersen aprovou. A rapidez do anúncio é um sinal da pressão sobre a Andersen para se salvar, enquanto enfrenta um indiciamento criminal, ações judiciais de acionistas da Enron e evasão de clientes. ?Esta transação está plenamente de acordo com nosso empenho de partir rapidamente para as reformas da Andersen iniciadas por Volcker?, disse Larry Gorrell, sócio-administrativo da Andersen, referindo-se à reestruturação proposta por Paul Volcker, o ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que chefia um conselho supervisor com amplos poderes. ?Nossa firma vai conservar adequada experiência em assuntos tributários de um modo condizente com essas reformas, ao passo que a Deloitte dará a um número considerável de nossos funcionários oportunidades constantes de carreira e aos nossos clientes um serviço de qualidade constante?, disse Gorrell num comunicado. Obstáculo O anúncio foi feito depois que a Andersen realizou sua segunda videoconferência com todos os seus sócios em uma semana. Sócios mais graduados informaram que eles e seus colegas estavam no que um deles chamou ?comunidade sofredora?. Um sócio que participou da videoconferência disse quinta-feira que ainda ontem a Andersen podia anunciar a demissão de até 7 mil funcionários, ou até 25% de seus 28 mil empregados, nos Estados Unidos e Canadá. Provavelmente as demissões vão afetar primeiro os membros do escalão inferior, em vez dos 1.750 sócios da empresa, disse outro participante da videoconferência. A alteração da diretoria da Andersen também é iminente, segundo um participante da mudança. Um sócio responsável pela reestruturação foi nomeado na semana passada, mas a empresa planeja nomear outros sócios para assumirem responsabilidade sobre outras questões com que a Andersen se defronta, como os processos judiciais. Durante a conferência, gerentes questionaram as finanças da Andersen, explicando que, com seus clientes mudando de auditores e com suas filiadas no estrangeiro caindo fora, a empresa tem pouco dinheiro, enquanto suas contas jurídicas crescem. A falta de dinheiro vai complicar ainda mais o acerto dos processos movidos por acionistas da Enron e outra ação judicial no Arizona. A venda da divisão encarregada de assuntos tributários à Deloitte vai injetar algum dinheiro na Andersen. Mas o maior obstáculo à sobrevivência da Andersen continua sendo a acusação criminal formalizada pelo Departamento de Justiça. Apesar dos rumores sobre conversações entre as firmas e promotores, os dois lados informam que tem havido pouco avanço. Volcker não falou com o Departamento de Justiça nem foi autorizado a falar em nome da Andersen, informam pessoas ligadas a ele. Não conseguindo vender suas operações no exterior sob a forma de um grupo, a Andersen Worldwide, rede de parcerias contábeis que inclui a Arthur Andersen nos Estados Unidos, resignou-se quinta-feira a adotar uma solução por fatias. A Andersen Worldwide anunciou quinta-feira que Aldo Cardoso servirá como seu presidente-executivo interino. Cardoso, que simultaneamente continuará como presidente do conselho de sócios da Andersen Worldwide, sucederá a Joseph Berardino, que na semana passada anunciou que ia renunciar. Cardoso terá como tarefa principal administrar ?um processo ordeiro pelo qual as firmas individuais dos membros da Andersen Worldwide possam buscar transações que proporcionem as melhores oportunidades a seus sócios, funcionários e clientes?, segundo um comunicado da empresa. Nas últimas semanas, sócios da Andersen Worldwide em outros países procuram distanciar-se às pressas de sua filiada americana, rompendo relações com a rede mundial e anunciando planos de ingresso em outras empresas contábeis.