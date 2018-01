Andima acompanha Focus e prevê crescimento de 3,5% O Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da Associação Nacional de Instituições do Mercado Financeiro (Andima) anunciou hoje que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deve fechar 2006 em 3,5%. A previsão é igual à anunciada hoje pela pesquisa Focus. O grupo afirmou ainda um avanço de 3,6% do PIB em 2007. "Esse ritmo chegou a ser questionado por uma parcela dos economistas para os quais a obtenção de 3,5% em 2006 exigiria uma inflexão muito forte, uma vez que a base de comparação de 2005 é muito reduzida", diz o informativo Andima. "Outra corrente, porém, acredita que a evolução observada no consumo e na massa de rendimento do trabalho pode viabilizar uma taxa de crescimento mais significativa para 2006." As projeções para crescimento da agropecuária, da indústria e de serviços pela pesquisa do PIB em 2006 foram de, respectivamente, 3,9%, 4,1% e 2,9%. Para 2007, as projeções são as mesmas para agropecuária e indústria e a de serviços é um pouco maior, atingindo 3%. O PIB em dólar ficaria em US$ 901 bilhões em 2006 e em US$ 929,9 bilhões em 2007 e a taxa de desemprego aberto seria de 9% em 2006 e 8,5% em 2007. Dólar Segundo o grupo de analistas, apesar da taxa de câmbio ser o item mais difícil de se prever, a cotação média do dólar neste ano deve ser de R$ 2,2914 e, em 31 de dezembro, em R$ 2,3393. Para 2007, a Andima espera uma cotação média de R$ 2,3919 e no fim do ano, a PTAX de R$ 2,4362. O grupo estima que haja "uma sobra de US$ 20 bilhões a US$ 25 bilhões no mercado de divisas o que manteria a pressão baixista na taxa de câmbio e prolongaria o processo de apreciação da moeda brasileira". Essa estimativa toma por base a performance do comércio exterior, com um saldo esperado de US$ 41 bilhões para 2006 e de US$ 35,4 bilhões para 2007, e também a melhor solvência externa do país, "determinada pela forte redução da exposição cambial", que também contribui para manter a trajetória de valorização do real. O Comitê avalia que a redução da taxa básica de juros (Selic - atualmente em 17,25% ao ano) é um fator que pode diminuir o impacto da entrada de dólares porque tenderia a aquecer a economia, aumentando as importações. O grupo prevê a Selic média em 2006 em 15,7% e em 14,8% em dezembro. Para 2007, as previsões são de que a Selic fique em 13,9% na média e em 13,3% em dezembro. IGP-M A Andima ainda informou que o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) deve fechar fevereiro com variação de 0,17%. Se confirmado, o resultado ficará bem abaixo do de janeiro, quando a alta ficou em 0,92%. O resultado corresponde à média apurada entre os participantes do Comitê. Na última semana, foi divulgada a primeira prévia do índice de fevereiro, que fechou com aumento de 0,03%.