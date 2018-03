Andima altera nome e convoca eleições A Andima está convocando eleições para nova diretoria em 26 de março já com novo estatuto social e alteração no nome. A entidade mantém a sigla Andima, mas altera o nome de Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto para Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro. A entidade amplia sua abrangência e deve criar um Conselho Consultivo, que poderá ser integrado por membros de outros segmentos do mercado, como fundos de pensão, seguradoras, empresas emissoras de valores mobiliários e administradores de recursos. As alterações resultaram de pesquisas qualitativa e quantitativa efetuadas junto ao setor financeiro nos últimos dois anos. A votação acontecerá já sob vigência do novo estatuto social da entidade, que prevê a composição da diretoria por 12 membros, dois deles como diretores suplentes, com mandato de dois anos. As chapas que concorrerão às eleições para a diretoria da Andima devem se inscrever até o próximo dia 19 de março.