Andima defende alta dos juros em dezembro e em janeiro O presidente da Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto (Andima), Edgar da Silva Ramos, está prevendo a elevação da taxa de juros (Selic) em dois pontos porcentuais ainda em dezembro. Ele considera importante também que o novo governo, que assumirá em janeiro, eleve a taxa novamente em mais dois pontos porcentuais em janeiro, saindo do patamar atual de 22% ao ano para 26% em janeiro. Silva Ramos considera que o nível de 23% "é o adequado" para dar confiança aos agentes financeiros. Se o atual governo elevasse a taxa Selic em quatro pontos porcentuais agora em dezembro haveria um grande "mal-estar". Por isso, ele prevê que ajuste será gradual, em duas etapas: em dezembro e em janeiro. Para Silva Ramos, o governo que assumir em janeiro deverá sinalizar com aumento de juros para indicar que manterá uma política econômica que inspire confiança no mercado. A Comissão de Acompanhamento Macroeconômico da Andima está prevendo que a Selic encerrará este ano em torno de 23,1% ao ano. Esta é a média na opinião de 18 instituições financeiras, que participam da comissão. Para dezembro de 2003, a previsão média é de 19,9%. Dólar, inflação e balança Em relação ao câmbio, os economistas dos bancos estão prevendo que o dólar oficial (Ptax) encerrará dezembro cotado a R$ 3,50, e em dezembro de 2003 chegará a R$ 3,90. O dólar médio em 2002 ficará em R$ 2,90 e R$ 3,70 na média de 2003. A inflação medida pelo IPCA, usada na meta inflacionário do governo, atingirá 11,7% em 2003 conforme previsão da Comissão da Andima. A instituição está prevendo que o IPCA encerrará este ano em 11,2%. O IGP-M deverá subir 15,3% em 2003, bem abaixo dos estimados 24,4% de 2002. Em relação à balança comercial, a previsão é de superávit US$ 16 bilhões para 2003, ante os US$ 12,4 bilhões de 2002. Este resultado será alcançado com exportações de US$ 64,4 bilhões e importações de US$ 48,4 bilhões em 2003.