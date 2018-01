Andima diz que governo terá que rever ganho da poupança O governo terá de rever a remuneração das cadernetas de poupança a médio e longo prazos para viabilizar a continuidade da redução das taxas de juros no Brasil. A opinião é do presidente da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima), Alfredo Moraes, em entrevista à imprensa. "O atual patamar, de 6,17% ao ano, mais a variação da Taxa Referencial (TR) é muito elevado numa economia estabilizada", argumentou. Ele lembrou que o Japão, durante vários anos, praticou juros nominais praticamente a zero, enquanto nos Estados Unidos os juros estavam muito baixos até há dois anos. "A economia brasileira está cada vez mais globalizada e não pode ficar muito dissociada do que ocorre no resto do mundo", complementou. O executivo, porém, não acredita que o governo faça alterações nesse instrumento a curto prazo, conforme sugestão recente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). A Abecip, que congrega as instituições financeiras que atuam no mercado imobiliário, alega que a contínua redução da taxa Selic (que caiu de 19,25% há um ano para os atuais 13,25%) não teve repercussão sobre a remuneração da poupança, o que tornou o instrumento mais atraente do que alguns fundos de investimentos, especialmente pela isenção do Imposto de Renda (IR). Na avaliação de Moraes, a poupança é "o piso do piso" das taxas de captação no Brasil. "E esse piso está muito elevado para o Brasil de hoje", disse Moraes. O presidente da Andima está otimista quanto ao mercado financeiro para o ano que vem. "Tudo indica que a economia americana não registrará maiores problemas. Com isso, a tendência é que o mercado continue calmo", observou. A prioridade da Andima para 2007 é para o desenvolvimento do mercado secundário de títulos privados de renda fixa, especialmente debêntures. Segundo ele, o mercado primário de debêntures "está indo bem", com a Andima tendo mais de R$ 120 bilhões de debêntures em estoque. O movimento no mercado secundário, porém, continua "muito baixo", com pouquíssimos negócios, conforme destacou. Para o presidente da Andima, há diversos movimentos visando a ampliar o mercado de renda fixa do setor privado no Brasil, como o lançamento de debêntures do BNDES para o mercado de varejo. Ao todo o BNDES pretende captar cerca de R$ 2 bilhões com esse instrumento, sendo R$ 500 milhões num primeiro estágio. A taxa de rentabilidade do papel deverá ser definida amanhã, mas Moraes não acredita que fique muito diferente das taxas dos títulos públicos federais. "Os riscos são os mesmos, já que o BNDES é controlado pelo Tesouro Nacional", disse. Os papéis do Tesouro com prazo semelhante à debênture do BNDES está rendendo pouco mais de 8% ao ano, segundo Moraes.