Andima muda forma de divulgação do IGPs A Associação Nacional da Instituições do Mercado Financeiro (Andima) informou que mudou a forma de divulgação dos Índices Gerais de Preço do Mercado (IGP-M) e 10 (IGP-10), elaborados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em vez da divulgação ser feita inicialmente por telefone, será pelo site da instituição na Internet. Os resultados podem continuar a ser informados por telefone mas só após entrarem no site. A novidade valerá a partir de amanhã, quando sai o IGP-10 de março. Apesar de a modificação ser realizada na semana seguinte ao vazamento da primeira prévia do IGP-M de março, a Andima diz que não há relação da alteração com este fato. A seguir, leia a íntegra da nota divulgada pela Andima: ?Com o objetivo de facilitar o acesso imediato e simultâneo dos diversos veículos de comunicação aos resultados do IGP-M e do IGP-10, calculados pela Fundação Getulio Vargas, a Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima) decidiu priorizar a divulgação dos números por meio de seu site na internet (www.andima.com.br).