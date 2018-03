Andima muda projeções econômicas para este ano e 2005 A Comissão de Acompanhamento Macroeconômico da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima) divulgou hoje a revisão de suas projeções para este ano e o próximo. Veja as mudanças na tabela abaixo: Previsão atual Previsão anterior (feita em fevereiro) Taxa Selic em dezembro de 2004 14,6% ao ano 13,6% ao ano Taxa Selic em dezembro de 2005 13,5% ao ano 12,3% ao ano Dólar médio em 2004 R$ 3,00 R$ 3,00 Dólar em dezembro de 2004 R$ 3,10 R$ 3,10 Dólar médio em 2005 R$ 3,20 R$ 3,20 Dólar em dezembro de 2005 R$ 3,30 R$ 3,30 IPCA em 2004 6,00% 6,80% IPCA em 2005 5,2% 5,5% IGP-M em 2004 6,4% 9,8% IGP-M em 2005 5,2% 6,3% Saldo da balança comercial/2004 US$ 27 bilhões US$ 20,6 bilhões Saldo da balança comercial/2005 US$ 18,2 bilhões US$ 23,6 bilhões Investimento estrangeiro/2004 US$ 10,5 bilhões US$ 12,2 bilhões Investimento estrangeiro/2005 US$ 11,7 bilhões US$ 13,8 bilhões PIB/2004 3,5% 3,6% PIB/2005 3,5% 3,5%