Andima: mudança em fundos dará sossego O presidente da Associação Nacional das Instituições do Mercado (Andima), Edgar da Silva Ramos, disse ontem que a medida da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de permitir que não sejam contabilizados pelo preço de mercado os papéis com vencimento em um ano "vai dar algum sossego" e, no mínimo, reduzir os saques dos fundos. Ele ressalva, porém, que os fundos com papéis longos podem ter problemas, e por isso o Banco Central pode trocar papéis longos por títulos com vencimentos em 2003, "e aí é como dissesse que daqui a um ano a gente vê como é que fica". Segundo Ramos, os fundos vão ficar com todos os papéis vencendo no ano que vem. "O Banco Central está jogando um problema para o ano que vem, mas acredito que até lá, de fato, o problema já deve ter passado, porque a pressão atual vem da indefinição das políticas do governo que vai assumir e, quando assumir, terminará com essas indefinições." Ramos afirmou também que, "se o mercado sossegar, se a pressão vier meramente dos fundos, tudo se resolve, mas se sou cotista de um fundo com títulos só até 2003, e o mercado continua agitado, se há medo de calote, então é uma situação complicada". Ramos defendeu a recompra das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) por preço mais alto que o de mercado como a melhor medida para dar segurança aos cotistas. Disse ainda que o governo deve ter pesquisado a carteira dos fundos de investimento e anunciado as mudanças nas regras de marcação a mercado porque, "provavelmente, viu que a maioria dos fundos está concentrada em papéis de curto prazo". Veja nos links abaixo as medidas que mudam as regras dos fundos.