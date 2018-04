Andima não crê em financiamento externo às exportações O presidente da Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima), Edgar da Silva Ramos, considera que as autoridades brasileiras não conseguirão convencer os órgãos supervisores de outros países a diminuir as restrições que impõem aos bancos para emprestar a empresas brasileiras, mesmo para comércio exterior. "Este é o grande problema", afirmou Ramos. Para ele, o Banco Central não tem problemas com a dívida externa nem com a interna, mas as empresas estão enfrentando problemas para obter e rolar financiamentos. "Mas as renegociações estão sendo feitas", observou. De acordo com ele, "o ajuste nas contas externas está sendo enorme, mas o custo disso é a recessão". Segundo ele, "isso aí passa com o tempo. Enquanto isso, teremos recessão".