Andima prevê crescimento de 3,4% para o PIB em 2007 O Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da Andima divulgou nesta quinta-feira as suas perspectivas para a economia brasileira no encerramento de 2007. O PIB brasileiro deverá crescer 3,4% no próximo ano. A Selic, a taxa básica de juros da economia, deve fechar o período em 12% e a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - usado como referência para a meta de inflação - deve fechar o ano em 4%. Já o saldo da balança comercial, segundo o comitê da Andima, deve cair de cerca de US$ 45 bilhões, estimados para 2006, para US$ 38,5 bilhões ao final de 2007, com as exportações subindo de US$ 135,3 bilhões em 2006 para US$ 141,9 bilhões em 2007. As importações subirão de US$ 91,3 bilhões este ano para US$ 103,4 bilhões no próximo ano. A Andima conta também com que as reservas, no conceito de liquidez internacional, beirem os US$ 100 bilhões ao final de 2007, chegando a US$ 97,5 bilhões. Este cenário, desenhado por um conjunto de instituições financeiras que compõem o comitê da Andima, foi traçado considerando-se um avanço limitado de reformas na área fiscal, segundo afirmou, em nome do comitê, o economista Marcelo Salomon, que é também economista-chefe do Unibanco. Desafios De acordo com ele, após o Brasil ter demonstrado em 2006 uma capacidade bem maior de resistir a choques externos e à interrupção de fluxos do que se poderia imaginar há um ano, e depois de ter conquistado condições de estabilidade macroeconômica, existe agora a necessidade de um passo adicional, que é crescer num ritmo mais acelerado sem gerar pressões inflacionárias. "Esse é o grande desafio a ser enfrentado. Na área política, o crescimento já começou a ser pautado", afirmou. O economista considera que a percepção do investidor estrangeiro sobre o Brasil mantém-se positiva ante a inexistência de problemas de solvência e a situação positiva do balanço de pagamentos. Ele também citou os avanços na administração das dívidas interna e externa. "O que deixa a desejar é o crescimento", reiterou. Para Marcelo Salomon, o governo precisa, neste momento, dar uma sinalização do lado fiscal. E a ausência disso até o momento não corrobora com uma percepção de melhora no crescimento. Mas Salomon salientou que as medidas anunciadas ainda são iniciais e não permitem conhecimento integral do que será feito. No que diz respeito à questão da Previdência, tema de reconhecida dificuldade de negociação política, o governo precisa avançar, partindo pelo menos para iniciativas que não permitam piora nas contas. Outro cuidado essencial a se ter é para que o desconto dos investimentos realizados dentro do Projeto Piloto de Investimento (PPI) do cálculo do superávit primário não seja uma "mera manobra contábil" para se gastar mais. O presidente da Andima, Alfredo Moraes, afirmou é preciso também coordenar as expectativas para destravar o crescimento. "Por que as coisas não andam se temos trabalho, capital e matéria-prima? É porque falta coordenação desses fatores e há vários gargalos que impedem isso", disse. Como exemplo, ele citou a questão do controle ambiental. "Não é preciso tirar o controle ambiental, mas fazer com que ele ande na mesma velocidade do resto, senão toda a linha de produção fica parada", afirmou. É preciso que o investimento cresça além de 20% do PIB, enfatizaram Salomon e Moraes, destacando que essa percepção já alavancaria o crescimento econômico.