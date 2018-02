Andima prevê fechamento do IGP-M de setembro em 0,31% A Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima) informou nesta quarta-feira sua projeção para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de setembro. De acordo com o Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da associação, o indicador deve fechar o mês com alta de 0,31%. A estimativa corresponde à média apurada entre os participantes do comitê, integrado por economistas de instituições financeiras e que se reúne regularmente para analisar a conjuntura, projetar cenários para a economia brasileira e divulgar periodicamente projeções.