Andima prevê inflação dentro da meta em 2005 A inflação medida pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar este ano com variação exatamente igual a da meta estipulada pelo Banco Central, em 4,5%. A previsão é do Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima), apontando ainda que em 2007 este resultado deve cair em 0,1 ponto percentual, chegando aos 4,4%. Já a taxa básica de juros (Selic - atualmente em 17,25% ao ano), usada pelo BC pata o controle da inflação, deve fechar este ano em 14,8%. A média, segundo pesquisa da Andima, será de 15,7% ao ano. Em 2007, este resultado será ainda menor, com média de 13,9%. Com o juro em níveis mais baixos e a inflação sob controle, o País poderá voltar a crescer. Com isso, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve apresentar avanço de 3,5% em 2006, acompanhado pelo crescimento de 4,3% da produção industrial. De acordo com a análise dos economistas do Comitê em documento de divulgação das projeções, "a questão política, representada pela eleição presidencial, pode criar um pano de fundo de maior volatilidade dos indicadores, mas não deverá ocorrer nenhuma reversão de tendência ou movimentos extremos." A exceção, para a Andima, seria no caso do fortalecimento de um candidato com discurso "populista e menos ortodoxo (de controle do dinheiro em circulação por parte do governo)." Balança comercial e dólar O saldo da balança comercial (exportações menos importações) chegará a US$ 41 bilhões este ano, resultado que recuará para US$ 35,4 bilhões no ano que vem. Para a Andima, as exportações em 2006 vão atingir US$ 128,9 bilhões e as importações, US$ 87,9 bilhões. Segundo analisam os membros do comitê, "o câmbio continua ser a variável passível de sofrer ajustes mais expressivos a médio e longo prazos." Mesmo com a indefinição da estabilidade da moeda norte-americana, o Comitê estima que o dólar continue com sua trajetória de queda em 2006 - fator que prejudica as exportações. A Andima prevê que a moeda norte-americana fique cotada a R$ 2,2914 em dezembro deste ano. Ano que vem a expectativa é de valorização, com R$ 2,3919 no último mês do ano.