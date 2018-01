Andima prevê nova queda para o IGP-M de agosto O Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima) prevê nova deflação para o Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M) deste mês. Conforme nota divulga hoje, os economistas da entidade esperam queda de 0,53% para o Índice de agosto. O resultado corresponde à média apurada entre os participantes do Comitê, que é integrado por economistas das instituições financeiras mais atuantes do mercado e se reúne regularmente para analisar a conjuntura.