Andima prevê que IGP-M feche janeiro em 0,95% A Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima) informou hoje em comunicado sua projeção para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de janeiro. Segundo a instituição, o indicador deve registrar alta de 0,95% esse mês. A previsão é baseada em média apurada entre os participantes do Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da Andima, integrado por economistas de instituições financeiras e que se reúne regularmente para analisar a conjuntura, projetar cenários para a economia brasileira e divulgar projeções. Ontem foi divulgada a segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de janeiro, em 0,82%, ante deflação de 0,06% em igual prévia em dezembro, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado anunciado hoje ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,60% a 1,10%, e acima da média das expectativas (0,70%).