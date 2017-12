Andima prevê recorde de exportações em 2004 As exportações brasileiras deverão atingir o recorde de US$ 92,1 bilhões este ano e se aproximar dos US$ 100 bilhões em 2005, conforme projeções da Comissão de Acompanhamento Macroeconômico da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima). Segundo a Andima, as exportações do ano que vem continuarão crescendo, atingindo US$ 96,3 bilhões e gerando superávit comercial de US$ 26,8 bilhões, já que as importações crescerão em ritmo mais rápido, somando US$ 69,5 bilhões. Para este ano, os economistas que integram a comissão da Andima, estão prevendo importações de US$ 60,4 bilhões, com superávit comercial de US$ 31,7 bilhões. O bom desempenho da balança comercial permitirá que o País continue apresentando superávit em transações correntes. A projeção para este ano é de um superávit nessa conta de US$ 8,4 bilhões (cerca de 1,6% do Produto Interno Bruto) e de US$ 3,2 bilhões em 2005 (0,7% do PIB). Os investimentos diretos tendem a continuar relativamente fracos, somando US$ 10,2 bilhões em 2004 e US$ 11,7 bilhões em 2005. O crescimento econômico do País deverá atingir 4,5% este ano, mas tende a recuar para 3,5% em 2005. Em valor absoluto o PIB brasileiro atingirá US$ 564,5 bilhões este ano e US$ 598,8 bilhões no ano que vem. O crescimento deste ano será puxado pela indústria (crescimento de 5,9%), com a agropecuária crescendo 4,6% e os serviços, 3,2%.