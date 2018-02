Andima projeta IPCA de setembro em 0,14% O Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima) projeta o IPCA deste mês em 0,14%. O número é uma média das projeções feitas pelos 23 economistas participantes do Comitê, representantes de diversas instituições financeiras. Volatilidade A baixa inflação foi o contraponto da forte volatilidade no mercado financeiro na semana passada, diz o Informativo Andima, divulgado nesta segunda-feira. "Para todas as classes de títulos, principalmente para os vencimentos mais longos, houve aumento das taxas, refletindo a apreensão em relação aos indicadores externos e à instabilidade no ambiente político interno, com a proximidade das eleições de outubro", diz o texto. O Índice de Mercado Andima (IMA) chegou a ficar negativo na quinta-feira, mas fechou a semana com variação de 0,14%, positiva, porém, abaixo da de 0,34% da semana passada.