Andima revê projeção para PIB 2007, de 3,4% para 4,2% O Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima) mudou nesta segunda-feira suas projeções para os principais indicadores econômicos do País, com destaque para o câmbio e o Produto Interno Bruto (PIB). A projeção de crescimento do PIB para este ano subiu de 3,4% para 4,2%, mesma previsão do Ipea e da CNI depois da revisão metodológica promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No novo cenário, a agropecuária deve se expandir 5,2%; a indústria, 4,3%; e os serviços, 3,9%. Para o ano que vem, a previsão para o PIB também foi ampliada de 3,5% para 4%, com crescimento dos setores de 4,8% na agropecuária; 4% na indústria; e 3,8% nos serviços. A previsão para o câmbio este ano foi alterada de uma desvalorização de 0,41%, no cenário de fevereiro, para uma valorização de 2,47%, no deste mês. De acordo com o texto do "Informativo Andima", a alteração no cenário para o câmbio reflete a expectativa de continuidade de entrada de recursos externos ao longo do ano, seja nos investimentos em carteira (US$ saldo de US$ 18 bilhões) ou no segmento comercial (saldo de US$ 41,2 bilhões). Em 2008, o saldo comercial diminuiria para US$ 36,1 bilhões. As reservas internacionais, no novo cenário, chegariam a US$ 130,9 bilhões este ano e a US$ 150,3 bilhões no ano que vem, ante previsões anteriores de, respectivamente, US$ 111,4 bilhões e US$ 123,5 bilhões. Dívida A dívida líquida do setor público em relação ao PIB teve suas estimativas reduzidas de 48,9% em 2007 e 47,4% em 2008 para 43,9% em 2007 e 42,3% em 2008. A expectativa média dos integrantes do comitê para a taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 12,5% ao ano), em dezembro passou de 11,5% para 11,4% em 2007 e, de 10,8% para 10,5% no final de 2008. A previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que era de 3,8% este ano e 4,1% no ano que vem, mudou para 3,7% este ano e 4,0% no ano que vem. De acordo com a Andima, "a possibilidade de o cenário de estabilidade econômica estar se encaminhando para um processo de estabilização" suscita debate sobre uma taxa de juros de equilíbrio, qual seria o piso para os juros reais e o PIB potencial. "A questão dos juros reais da economia, pro exemplo, ainda não é consensual dentro do próprio mercado, já que os investidores domésticos e estrangeiros têm percepções diferentes quanto ao nível ideal dos juros reais no mercado brasileiro", diz o texto. O informativo registra ainda que para alguns analistas, o conservadorismo demonstrado pelas últimas decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) "excede a meta estipulada (para a inflação) de 4,5%". "Para alguns membros do Comitê, essa estratégia revela a intenção do Copom de diminuir o ritmo para alongar o prazo do processo de redução dos juros, de forma que o governo tenha margem de manobra para calibrar o comportamento dessa variável no caso de um eventual choque de oferta", diz o texto.