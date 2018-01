André Johannpeter assume presidência executiva da Gerdau O Grupo Gerdau anunciou nesta terça-feira que, a partir de 1º de janeiro de 2007, Jorge Gerdau Johannpeter deixará a presidência executiva das empresas e permanecerá como presidente do conselho de administração. Para o cargo de Diretor Presidente e CEO (Chief Executive Officer) foi designado André Gerdau Johannpeter e, para a função de Diretor Geral de Operações - COO (Chief Operating Officer), Claudio Gerdau Johannpeter. Segundo comunicado da empresa, Frederico Gerdau Johannpeter e Carlos J. Petry deixarão as funções de vice-presidentes sênior e permanecerão no conselho de administração, como vice-presidentes. Pelo aviso distribuído pelo grupo, o comitê executivo, órgão máximo de direção executiva da corporação e que segue a estratégia e diretrizes gerais estabelecidas pelo conselho de administração, terá os seguintes membros: André Gerdau Johannpeter, Claudio Gerdau Johannpeter, Filipe Affonso Ferreira, Mário Longhi Filho, Osvaldo Burgos Schirmer, Paulo Fernando B. de Vasconcellos, Ricardo Gehrke e Expedito Luz (secretário). Jorge Gerdau concedeu breve entrevista à entrada do Plenário Mercosul, na sede na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, e descartou qualquer possibilidade de integrar o novo ministério do governo Lula. Ele informou, no entanto, que continuará auxiliando o governo e deve voltar a conversar com ministro da Fazenda, Guido Mantega. O empresário defendeu a aplicação de programas de qualidade também no serviço público, a exemplo do que já acontece na iniciativa privada. Ele disse que uma das propostas para o saneamento da Previdência Social prevê cortes de despesas de R$ 50 bilhões, no prazo de três a cinco anos.