Aneel abre central de reclamação O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mário Abdo, lança hoje, em caráter experimental, a Central de Atendimento ao Consumidor de Energia Elétrica. Das 7 às 19 horas, a Aneel poderá receber 40 ligações simultâneas pelo número 0800 612010. Por meio desse número, o usuário poderá, gratuitamente, reclamar das concessionárias, dar sugestões e tirar dúvidas sobre o serviço de energia elétrica no País. Essa fase inicial terá duração de aproximadamente três meses. Abdo ressaltou que o consumidor deve recorrer sempre, em primeiro lugar, às concessionárias locais, mas se não ficar satisfeito, poderá dirigir-se à Aneel. No horário das 19 às 7 horas, o consumidor também poderá ligar para a agência. Mas nesta primeira etapa os recados serão gravados em uma secretária eletrônica. O presidente da Agência disse que o número de reclamações relativas ao setor elétrico tem se reduzido do ano passado para cá. Em fevereiro de 1999, foram registradas 907 mil reclamações em todo o País, dos quais 275 mil do Estado de São Paulo e 114 mil no Estado do Rio de Janeiro. Em fevereiro deste ano, o número de reclamações caiu em todo o País 3,73%, passando para 878 mil reclamações.