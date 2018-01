Aneel: ação contra apagões não foi demorada A ação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no caso dos apagões ocorridos no Estado do Rio de Janeiro - envolvendo a Light, Cerj, Furnas e Eletronuclear - não foi demorada, assegurou ontem o diretor-geral da Aneel, José Mário Abdo. Ele não concorda com as críticas de algumas associações de moradores e de órgãos de defesa do consumidor de que a Aneel poderia tomar providências mais rápidas e enérgicas no caso dos 12 apagões ocorridos no Estado do Rio desde novembro. "Estamos nas empresas acompanhando tudo de perto e decidimos antecipar de março para janeiro a fiscalização na Light por causa dos apagões", frisou Abdo. Os fiscais da Aneel chegam no próximo dia 15 na Light e ficarão até 2 de fevereiro. Será preparado um relatório com os problemas e as providências que a empresa deverá tomar. Dependendo de eventuais irregularidades, a Light poderá ser multada em até 2% de seu faturamento, o equivalente a R$ 59,2 milhões.